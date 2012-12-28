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сегодня, 15:25

Охотники отказываются от отстрела медведей из-за больших расходов

Отказ охотников от отстрела медведей связан с высокими расходами и сокращениями доходов от промысла.

Российские охотники все реже отстреливают медведей. Отказ от охоты на хищника связан с взлетевшими расходами на нее, — сообщает канал Baza.

«Медведей-людоедов», нападающих на людей в России, стало некому отстреливать, так как охотники бросают промысел из-за колоссальных убытков, — пишет «Газета.Ru».

Одной из причин называют новые правила, согласно которым разрешение на отстрел теперь дают лишь на месяц, а не на сезон, и его средняя стоимость составляет около 18 тысяч рублей.

Охотники рассказали, что с учетом своей основной работы они «успевают всего на 2–4 вылазки, и расходы никак не удается отбить».

Кроме того, как отмечают авторы материала, в России практически исчезли мастера, которым раньше сдавали мех, лапы и желчь медведей, что также лишило охотников дополнительного заработка.

Выплата от властей в 36 тысяч рублей за одного медведя, которую некоторые регионы ввели в сентябре после нашествия хищников, также не спасает ситуацию, так как затраты на дорогу к месту охоты, покупку снаряжения и оформление документов все равно не окупаются.

До этого медведь загрыз охотника в Вологодской области. 73-летний житель села Устье охотился на этой территории, где подвергся нападению медведя.
медведи
животные
отстрел
охотники
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