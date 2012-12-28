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В России
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сегодня, 15:25
Охотники отказываются от отстрела медведей из-за больших расходов
Отказ охотников от отстрела медведей связан с высокими расходами и сокращениями доходов от промысла.
«Медведей-людоедов», нападающих на людей в России, стало некому отстреливать, так как охотники бросают промысел из-за колоссальных убытков, — пишет «Газета.Ru».
Одной из причин называют новые правила, согласно которым разрешение на отстрел теперь дают лишь на месяц, а не на сезон, и его средняя стоимость составляет около 18 тысяч рублей.
Охотники рассказали, что с учетом своей основной работы они «успевают всего на 2–4 вылазки, и расходы никак не удается отбить».
Кроме того, как отмечают авторы материала, в России практически исчезли мастера, которым раньше сдавали мех, лапы и желчь медведей, что также лишило охотников дополнительного заработка.
Выплата от властей в 36 тысяч рублей за одного медведя, которую некоторые регионы ввели в сентябре после нашествия хищников, также не спасает ситуацию, так как затраты на дорогу к месту охоты, покупку снаряжения и оформление документов все равно не окупаются.
До этого медведь загрыз охотника в Вологодской области. 73-летний житель села Устье охотился на этой территории, где подвергся нападению медведя.
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