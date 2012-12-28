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22 минуты назад

Красная икра подорожала до 23 тысяч рублей за кг

Красная икра нового улова к концу сентября стоит в среднем 18–20 тысяч рублей за килограмм, а отдельные позиции уже достигли 23 тысяч рублей. Главной причиной стал резкий спад добычи тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке.

Икра лососевых нового улова к концу сентября уже стоит в среднем 18-20 тысяч рублей за килограмм, а отдельные позиции доходят до 23 тысяч рублей. Причина — резкое сокращение вылова на Дальнем Востоке. При этом спрос в рознице пока остается стабильным, — пишет «Российская газета».

По данным аналитического центра Рыбного союза, на 23 сентября килограмм икры горбуши нового, 2026 года вылова в крупнейшей специализированной сети стоил 18,6 тысяч рублей. Икра кеты продавалась по 19,5 тысяч, нерки — по 17,9 тысяч, кижуча — по 18,9 тысяч рублей. В других каналах цены также уже приблизились к 20 тысячам рублей за одни килограмм и выше. За год цены выросли особенно заметно на нерку — в два раза. Икра горбуши подорожала на 79%, кижуча — на 69%, кеты — на 47%.

Рост цен связан прежде всего с недостатком сырья. К 21 сентября на Дальнем Востоке добыли 97,5 тысяч тонн тихоокеанских лососей. Глава Росрыболовства Илья Шестаков ранее оценивал возможный итог путины всего в 100-110 тыс. тонн. Для сравнения: в 2025 году улов составил 335,5 тысяч тонн лососевых.

Производство икры упало тоже примерно втрое в сравнении с прошлым годом.

Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов говорит, что спрос на красную икру в крупных сетях остается стабильным и соответствует обычной сезонной динамике. В середине сентября в зависимости от формата магазина покупателям было доступно до 20 видов икры. К праздникам ассортимент обычно увеличивается в два-три раза.

Красная икра остается одной из крупнейших рыбных категорий: по экспертным оценкам, на нее приходится почти половина продаж всей икорной категории в денежном выражении, а российское потребление оценивается в 17-20 тысяч тонн в год.

При этом в магазинах можно найти достойную замену красной икре нового улова. Рыбный союз обращает внимание на несколько вариантов. Первый — запасы икры 2025 года. Второй — икра аквакультурной (выращенной) форели. Ее ежегодное предложение составляет 0,8-1,2 тысяч тонн. Это примерно 10% российского годового потребления красной икры. При этом форелевая икра сейчас заметно доступнее продукции из дикого дальневосточного лосося. Третий вариант — икра других рыб. В сетях представлены продукты из минтая, трески, мойвы, сельди, щуки, палтуса и судака. По данным Рыбного союза, икра минтая и сельди сейчас стоит около 1 тысячи рублей за килограмм.


красная икра
экономика
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