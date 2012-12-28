Красная икра подорожала до 23 тысяч рублей за кг

Красная икра нового улова к концу сентября стоит в среднем 18–20 тысяч рублей за килограмм, а отдельные позиции уже достигли 23 тысяч рублей. Главной причиной стал резкий спад добычи тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке.