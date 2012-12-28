В отношении начальника управления строительства мэрии Липецка возбуждено уголовное дело
В России
36
22 минуты назад
Красная икра подорожала до 23 тысяч рублей за кг
Красная икра нового улова к концу сентября стоит в среднем 18–20 тысяч рублей за килограмм, а отдельные позиции уже достигли 23 тысяч рублей. Главной причиной стал резкий спад добычи тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке.
По данным аналитического центра Рыбного союза, на 23 сентября килограмм икры горбуши нового, 2026 года вылова в крупнейшей специализированной сети стоил 18,6 тысяч рублей. Икра кеты продавалась по 19,5 тысяч, нерки — по 17,9 тысяч, кижуча — по 18,9 тысяч рублей. В других каналах цены также уже приблизились к 20 тысячам рублей за одни килограмм и выше. За год цены выросли особенно заметно на нерку — в два раза. Икра горбуши подорожала на 79%, кижуча — на 69%, кеты — на 47%.
Рост цен связан прежде всего с недостатком сырья. К 21 сентября на Дальнем Востоке добыли 97,5 тысяч тонн тихоокеанских лососей. Глава Росрыболовства Илья Шестаков ранее оценивал возможный итог путины всего в 100-110 тыс. тонн. Для сравнения: в 2025 году улов составил 335,5 тысяч тонн лососевых.
Производство икры упало тоже примерно втрое в сравнении с прошлым годом.
Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов говорит, что спрос на красную икру в крупных сетях остается стабильным и соответствует обычной сезонной динамике. В середине сентября в зависимости от формата магазина покупателям было доступно до 20 видов икры. К праздникам ассортимент обычно увеличивается в два-три раза.
Красная икра остается одной из крупнейших рыбных категорий: по экспертным оценкам, на нее приходится почти половина продаж всей икорной категории в денежном выражении, а российское потребление оценивается в 17-20 тысяч тонн в год.
При этом в магазинах можно найти достойную замену красной икре нового улова. Рыбный союз обращает внимание на несколько вариантов. Первый — запасы икры 2025 года. Второй — икра аквакультурной (выращенной) форели. Ее ежегодное предложение составляет 0,8-1,2 тысяч тонн. Это примерно 10% российского годового потребления красной икры. При этом форелевая икра сейчас заметно доступнее продукции из дикого дальневосточного лосося. Третий вариант — икра других рыб. В сетях представлены продукты из минтая, трески, мойвы, сельди, щуки, палтуса и судака. По данным Рыбного союза, икра минтая и сельди сейчас стоит около 1 тысячи рублей за килограмм.
1
0
0
0
0
Комментарии