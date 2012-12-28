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В России
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54 минуты назад
При атаке на Ульяновск пострадали 12 человек
Среди пострадавших двое детей.
По его словам, повреждения при атаке получили шесть многоквартирных домов: в большинстве выбиты стекла, в одном доме произошло частичное обрушение, — передает Bfm.ru.
«Повреждения получили шесть многоквартирных жилых домов. Осмотрел масштабы разрушений. Все наши коммунальные службы сейчас задействованы для ликвидации последствий атаки на гражданские объекты. В большинстве МКД в основном выбиты», — написал он.
Также по словам Русских, в одном из домов произошло частичное обрушение. Глава региона поставил задачу оценить целостность конструкций этого дома, — сообщает ТАСС.
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