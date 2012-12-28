Три жителя Омской области погибли и один пострадал при атаке ВСУ на гуманитарный конвой

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что в результате удара ВСУ по гуманитарному конвою, следовавшему из Омской области в зону СВО, погибли три человека. Ещё один получил ранения.