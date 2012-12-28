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30 минут назад

Три жителя Омской области погибли и один пострадал при атаке ВСУ на гуманитарный конвой

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что в результате удара ВСУ по гуманитарному конвою, следовавшему из Омской области в зону СВО, погибли три человека. Ещё один получил ранения.

Три мирных жителя погибло в результате атаки ВСУ на гуманитарный конвой в зоне СВО, следовавший из Омской области, еще один человек ранен, ему оказывается помощь, — рассказал губернатор региона Виталий Хоценко.

«В результате подлой атаки ВСУ на гуманитарный конвой, следовавший из Омской области в зону СВО, погибло трое жителей Тары. Один человек ранен, ему оказывается вся необходимая помощь», — написал губернатор в соцсетях.

По его словам, будет оказана необходимая помощь семьям, — передает РИА Новости.

Как уточнила ТАСС пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева, атака на гуманитарный конвой произошла в Запорожской области, под Мелитополем.
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гумконвой
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