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В России
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сегодня, 10:50
На грузино-российской границе эвакуировали граждан и сотрудников КПП
В МВД республики сообщили о повышении уровня воды в долине Девдоракского ледника.
«Находившиеся на месте граждане, а также сотрудники работающих на пограничном пункте пропуска «Дарьяли», были эвакуированы в безопасное место», — говорится в сообщении.
Уточняется, что причиной стали данные системы оповещения в районе Девдораки, которая отслеживает изменения в окружающей среде, включая повышение уровня воды в русле реки, — пишут «Известия».
Также в качестве меры предосторожности ограничили движение всех видов транспорта в районе села Гвелети в обоих направлениях.
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