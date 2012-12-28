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В России
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22 минуты назад
Пассажирский поезд получил повреждения на границе Ульяновской и Самарской областей
Самарский губернатор Вячеслав Федорищев заявил, что пассажирский поезд, по предварительным данным, получил повреждение при инциденте на границе Ульяновской и Самарской областей.
«Поступила информация об инциденте на железной дороге на территории Ульяновской области (граница с Самарской). Подробности в данный момент уточняем», — написал он в соцсетях.
По предварительным данным, повреждения получил пассажирский поезд, в котором находились жители региона. При этом среди пассажиров пострадавших нет.
По словам губернатора, график движения поездов в ближайшее время будет скорректирован, пассажиров призвали ориентироваться на официальную информацию РЖД.
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