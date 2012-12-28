Пассажирский поезд получил повреждения на границе Ульяновской и Самарской областей

Самарский губернатор Вячеслав Федорищев заявил, что пассажирский поезд, по предварительным данным, получил повреждение при инциденте на границе Ульяновской и Самарской областей.