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В России
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13 минут назад
Независимые АЗС начали зарабатывать на бензине до 7 рублей с литра
При этом в 2025 году с июня маржинальность бензинов всех видов, наоборот, снижалась, и к сентябрю стала отрицательной — продажа одного литра бензина приносила заправкам убыток в 2,14 рубля. Но продажи дизельного топлива всё же были прибыльными и приносили 6,68 рубля за литр.
Топливный бизнес является сезонным, и в летний период маржинальность от продажи горючего обычно падает. Как пояснил генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешкин, обычно в периоды высоких доходов владельцы заправок накапливают ресурсы, которые затем расходуют летом, в периоды убытков. Большинство сетей АЗС, не принадлежащих нефтяным компаниям, закупают топливо для продажи на бирже или по прямым мелокооптовым договорам. Снижение маржинальности летом, как правило, происходило из-за роста оптовых цен.
Но как уточнили в «ОМТ Консалт», в июне–июле этого года АЗС достаточно быстро отразили рост оптовых цен в цене для автомобилистов, в особенности независимые сети заправок. По данным компании, за месяц цены на АЗС выросли в среднем на 6–7 рублей. В результате в июле маржинальность бензина резко выросла.
Большинство сетей АЗС, не принадлежащих нефтяным компаниям, закупают топливо для продажи на бирже или по прямым мелокооптовым договорам. Терешкин объяснил, что снижение маржинальности летом, как правило, происходило из-за роста оптовых цен.
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