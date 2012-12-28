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В России
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33 минуты назад
В Москве эвакуировали несколько вузов
Учащимся отменили занятия.
В Москве эвакуировали все пять кампусов Московского государственного университета спорта и туризма (МГУСиТ), — рассказали РБК в приемной вуза.
Там уточнили, что на месте работают правоохранительные органы и вызваны необходимые службы. «Эвакуация проведена, в настоящее время работают правоохранительные органы. У нас пять кампусов по всей Москве — все они эвакуированы. Вызваны все необходимые службы», — сообщили там.
Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) перевел студентов и сотрудников на дистанционный режим после поступления анонимного сообщения, — пояснили в пресс-службе университета. Там добавили, что отдельные корпуса уже открываются и начинают работать.
Эвакуация также проходит в Московском политехническом университете, — сообщили три сотрудника вуза. По их словам, пары, запланированные после 14:30 мск, отменили. При этом изначально студентам сообщили, что эвакуация носит «плановый» характер, а занятия после нее могут продолжиться по решению преподавателей.
Кроме того, из-за эвакуации студентов и сотрудников занятия отменили в Российском химико-технологическом университете (РХТУ) имени Д. И. Менделеева, — рассказали ТАСС в пресс-службе вуза.
«Москва онлайн» со ссылкой на учащихся сообщает об эвакуации ГИТИСа, Государственного университета просвещения (ГУП), колледжа РЭУ имени Плеханова в Хамовниках, университета Сеченова, Института современного искусства (ИСИ) и РГУ имени А. Н. Косыгина.
Телеграм-канал «Осторожно, Москва» пишет, что в ГИТИС поступило сообщение о минировании, после чего эвакуировали основное здание института в Кисловском переулке. По его данным в столице также эвакуировали Московский международный университет, Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ), Институт кино и телевидения (ГИТР) и Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ).
Таким образом, в общей сложности сообщалось об эвакуации 14 столичных учебных учреждений, 13 из которых — университеты: Московского государственного университета спорта и туризма (МГУСиТ), РХТУ им. Д. И. Менделеева Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), ГИТИСа, Государственного университета просвещения (ГУП), Университета им. Сеченова, Института современного искусства (ИСИ), РГУ им. А. Н. Косыгина, Московского международного университета, Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ), Института кино и телевидения (ГИТР), Московского технического университет связи и информатики (МТУСИ), Московского политехнического университета и Колледжа при РЭУ им.Плеханова.
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