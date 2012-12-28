На Кубани введен режим ЧС из-за проблем с продажей зерна после атак БПЛА

Губернатор Краснодарского края подписал распоряжение о введении режима ЧС в связи с невозможностью вывоза сельхозпродукции за пределы региона. Причина связана с нарушением логистики после украинских атак на морские суда и портовую инфраструктуру.