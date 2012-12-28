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сегодня, 15:40
На Кубани введен режим ЧС из-за проблем с продажей зерна после атак БПЛА
Губернатор Краснодарского края подписал распоряжение о введении режима ЧС в связи с невозможностью вывоза сельхозпродукции за пределы региона. Причина связана с нарушением логистики после украинских атак на морские суда и портовую инфраструктуру.
«Ввести режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края», — говорится в распоряжении.
Согласно документу, причиной ситуации стали атаки на объекты логистической инфраструктуры, остановка работы портов и нарушения морского судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Из-за этого сельхозпроизводители края столкнулись с невозможностью реализовать значительные объемы продукции, что привело к избытку зерна на внутреннем рынке.
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