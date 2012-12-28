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В мире
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27 минут назад
В Казахстане в Каспийское море унесло 19 военнослужащих
В Казахстане 19 военных унесло в море на Каспии из за резкого ухудшения погодных условий и усиления ветра.
Трагедия произошла на побережье Каспийского моря при выполнении учебно-боевой задачи. Причиной инцидента в ведомстве назвали резкое ухудшение метеорологических условий и усиление ветра, из-за которого людей унесло в море.
«По предварительной информации, в море были унесены 19 военнослужащих. На данный момент зафиксирована гибель девятерых военнослужащих. Трое спасено, в том числе один госпитализирован», — говорится в сообщении ведомства.
В спасательной операции участвуют подразделения ВМС, авиация и специалисты министерства по чрезвычайным ситуациям. Для расследования причин произошедшего и координации поисковых работ в регион прибыла комиссия Минобороны.
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