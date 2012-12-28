Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Били и при этом танцевали»: подростки напали на мужчину в Липецке, пострадал и заступившийся за него юноша
Происшествия
Природное лекарство от простуды по 300 рублей за банку
Общество
Двое молодых липчан украли кабель со стройки
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая фигуристка выполнила норматив мастера спорта России
Спорт
Подайте голос, кто согласен, что мир за окнами прекрасен?
Неделя 48
Юноши «Металлурга» стали чемпионами центра России
Спорт
В Липецкой области небольшие дожди и до +19
Погода в Липецке
Елецкий каратист на престижных соревнованиях получил приз за самый короткий бой
Спорт
Победил за 15 секунд!
Спорт
Читать все
«Били и при этом танцевали»: подростки напали на мужчину в Липецке, пострадал и заступившийся за него юноша
Происшествия
Двое молодых липчан украли кабель со стройки
Происшествия
Юноши «Металлурга» стали чемпионами центра России
Спорт
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области небольшие дожди и до +19
Погода в Липецке
Липецкая фигуристка выполнила норматив мастера спорта России
Спорт
Елецкий каратист на престижных соревнованиях получил приз за самый короткий бой
Спорт
Сегодня в Липецке: школьники могут бесплатно выучиться IT, липчане начали жёстко требовать от работодателей доплат
Общество
У почтальона пытались отнять сумку с 200 000 рублей, но женщина дала отпор
Происшествия
Красный уровень в Липецкой области отменили
Происшествия
Читать все
Общество
139
45 минут назад

В Тульской области пройдет гастрофестиваль современной русской уличной еды

С 2 по 4 октября в Туле, на улице Металлистов, пройдёт фестиваль современной русской уличной еды «Левшин 2.0 26». Он посвящен уроженцу тульской земли, автору первого энциклопедического труда об отечественной кулинарии – Василию Левшину.

«Русская поварня» была издана в 1816 году. А веяния, заданные ей, вызывают интерес к русской кухне и сегодня.

Организаторы гастрофестиваля – Агентство развития туризма Тульской области и объединение «Уличная еда России» – приурочили событие к 200-летию издания и 280-летию со дня рождения ученого.

Фестиваль объединит людей, занимающихся современной русской уличной едой в самых разных её интерпретациях. В нем примут участие кулинары из Белгорода, Екатеринбурга, Иванова, Калининграда, Калуги, Курска, Мурманска, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Смоленска, Твери, Торжка, Тулы и Челябинска,

Гастропроекты со всей страны представят традиционные рецепты в уличном формате: калачи, котелки, блины, каши и многие другие необычные блюда, подробнее о которых можно прочитать в сообществе мероприятия ВКонтакте.

Например, пироговая «Плюшка» из Белгорода приготовит кулебяки – блюдо, которое в русской кухне складывали слоями с самыми разными начинками ещё столетия назад. «Арзамасский гусь» из Нижнего Новгорода – свиной окорок, отваренный, а затем зажаренный в печи. Ферма Групп из Курска будут делать драчону и коливо. Первое – нечто среднее между пышным запечённым омлетом, запеканкой и лепешкой. Второе – традиционное блюдо из вареных зерен пшеницы или риса, приправленное медом или сахаром. 

Туляки представят пряники, хлеб на натуральной закваске, калачи и другие блюда.

На площадке фестиваля также пройдут ярмарки, мастер-классы и лекции. В филиале Исторического музея 2 октября в 17:00 расскажут о жизни Василия Левшина, а проект «ВкусноИскусно» подготовил целую программу на все три дня.

Подробная информация будет размещена на туристическом портале Тульской области визиттула.рф

1/5


Событие направлено на реализацию задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

«Левшин 2.0 26»
Даты: 2–4 октября 2026
Место: Тула, улица Металлистов 
Сайт: streetfoodrussia.com/tula
0+
ООО "Оператор программы лояльности". Реклама

Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить