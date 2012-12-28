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Общество
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45 минут назад
В Тульской области пройдет гастрофестиваль современной русской уличной еды
С 2 по 4 октября в Туле, на улице Металлистов, пройдёт фестиваль современной русской уличной еды «Левшин 2.0 26». Он посвящен уроженцу тульской земли, автору первого энциклопедического труда об отечественной кулинарии – Василию Левшину.
Организаторы гастрофестиваля – Агентство развития туризма Тульской области и объединение «Уличная еда России» – приурочили событие к 200-летию издания и 280-летию со дня рождения ученого.
Фестиваль объединит людей, занимающихся современной русской уличной едой в самых разных её интерпретациях. В нем примут участие кулинары из Белгорода, Екатеринбурга, Иванова, Калининграда, Калуги, Курска, Мурманска, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Смоленска, Твери, Торжка, Тулы и Челябинска,
Гастропроекты со всей страны представят традиционные рецепты в уличном формате: калачи, котелки, блины, каши и многие другие необычные блюда, подробнее о которых можно прочитать в сообществе мероприятия ВКонтакте.
Например, пироговая «Плюшка» из Белгорода приготовит кулебяки – блюдо, которое в русской кухне складывали слоями с самыми разными начинками ещё столетия назад. «Арзамасский гусь» из Нижнего Новгорода – свиной окорок, отваренный, а затем зажаренный в печи. Ферма Групп из Курска будут делать драчону и коливо. Первое – нечто среднее между пышным запечённым омлетом, запеканкой и лепешкой. Второе – традиционное блюдо из вареных зерен пшеницы или риса, приправленное медом или сахаром.
Туляки представят пряники, хлеб на натуральной закваске, калачи и другие блюда.
На площадке фестиваля также пройдут ярмарки, мастер-классы и лекции. В филиале Исторического музея 2 октября в 17:00 расскажут о жизни Василия Левшина, а проект «ВкусноИскусно» подготовил целую программу на все три дня.
Подробная информация будет размещена на туристическом портале Тульской области визиттула.рф.
Событие направлено на реализацию задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
«Левшин 2.0 26»
Даты: 2–4 октября 2026
Место: Тула, улица Металлистов
Сайт: streetfoodrussia.com/tula
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