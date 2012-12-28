В Тульской области пройдет гастрофестиваль современной русской уличной еды

С 2 по 4 октября в Туле, на улице Металлистов, пройдёт фестиваль современной русской уличной еды «Левшин 2.0 26». Он посвящен уроженцу тульской земли, автору первого энциклопедического труда об отечественной кулинарии – Василию Левшину.