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В России
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24.09.2026 12:40

В РФ появился дикий гибрид белого и бурого медведя

В России появился дикий гибрид белого и бурого медведя.

На территории России зафиксировали гибрид полярного и бурого медведей. По словам ученых, такое животное заметили на курильском острове Кунашир. Из-за глобального потепления ареалы двух видов все чаще пересекаются, поэтому специалисты давно ожидают появления их общего потомства. Новый бело-бурый вид, по данным ученых, более избирателен в питании. Похожий гибрид гризли и полярного медведя хорошо известен в Канаде, где его называют пиззли. Тем временем этой осенью в регионах России отмечают необычно большое число нападений бурых медведей на людей. Накануне один из городов Хакасии и вовсе столкнулся с настоящей медвежьей осадой.

В России в результате скрещивания белого и бурого медведей появился новый гибрид. В частности, таких животных наблюдали на курильском острове Кунашир, — рассказал «Известиям» заслуженный эколог РФ, академик РАЕ Анатолий Кудактин.

«Подобных животных уже получали искусственным путем с помощью осеменения. То, что ареалы обоих видов пересекаются, я заметил еще в конце 1980-х годов. Скрещивание — вполне нормальное явление, и оно будет продолжаться. У этих видов различаются половое поведение и спектр питания, но больших внутривидовых различий между ними нет», — уточнил он.

Сейчас заходы белых медведей в ареалы бурых остаются достаточно редкими. В основном это происходит на Таймыре и других северных территориях. Но из-за потепления такие случаи будут происходить все чаще. Через 50 лет гибриды могут стать массовыми, — добавил ученый.

На острове Кунашир, на территории заказника «Курильский», обитает крупная популяция бурых — сейчас их насчитывается около сотни. Среди них есть и серебристые особи с признаками, характерными для полярных медведей. По одной из версий, белые могли добраться до острова по льду и скреститься с местными бурыми, в результате чего появилось необычное потомство. По данным заказника, такие особи составляют от 5% до 8% всех медведей острова. Одного из них даже видели между домами в Южно-Курильске.

Ранее ученые допустили появление гибридов белого и бурого медведей на севере Красноярского края. Специалисты связывали такую вероятность с постепенным пересечением ареалов двух видов. Из-за климатических изменений бурые медведи продвигаются дальше на север, где могут встречаться с полярными, — пишет КП.

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