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В России
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24.09.2026 12:40
В РФ появился дикий гибрид белого и бурого медведя
В России появился дикий гибрид белого и бурого медведя.
В России в результате скрещивания белого и бурого медведей появился новый гибрид. В частности, таких животных наблюдали на курильском острове Кунашир, — рассказал «Известиям» заслуженный эколог РФ, академик РАЕ Анатолий Кудактин.
«Подобных животных уже получали искусственным путем с помощью осеменения. То, что ареалы обоих видов пересекаются, я заметил еще в конце 1980-х годов. Скрещивание — вполне нормальное явление, и оно будет продолжаться. У этих видов различаются половое поведение и спектр питания, но больших внутривидовых различий между ними нет», — уточнил он.
Сейчас заходы белых медведей в ареалы бурых остаются достаточно редкими. В основном это происходит на Таймыре и других северных территориях. Но из-за потепления такие случаи будут происходить все чаще. Через 50 лет гибриды могут стать массовыми, — добавил ученый.
На острове Кунашир, на территории заказника «Курильский», обитает крупная популяция бурых — сейчас их насчитывается около сотни. Среди них есть и серебристые особи с признаками, характерными для полярных медведей. По одной из версий, белые могли добраться до острова по льду и скреститься с местными бурыми, в результате чего появилось необычное потомство. По данным заказника, такие особи составляют от 5% до 8% всех медведей острова. Одного из них даже видели между домами в Южно-Курильске.
Ранее ученые допустили появление гибридов белого и бурого медведей на севере Красноярского края. Специалисты связывали такую вероятность с постепенным пересечением ареалов двух видов. Из-за климатических изменений бурые медведи продвигаются дальше на север, где могут встречаться с полярными, — пишет КП.
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