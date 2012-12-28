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41 минуту назад

ФНС начала рассылку уведомлений с налогом на проценты по банковским вкладам

Федеральная налоговая служба начала рассылку гражданам уведомлений по уплате транспортного, земельного налогов, налога на имущество, а также налога на доходы по процентам с банковских вкладов за 2025 год.

Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила, что начала на этой неделе массовую рассылку физлицам традиционных осенних уведомлений по уплате транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество за 2025 год. В уведомления будет входить и налог на доходы физлиц (НДФЛ) по процентам с банковских вкладов. Причем принцип расчета подоходного налога на вклады поменялся, коснувшись величины общих доходов плательщика, а также возможности получить налоговый вычет, — пишет «Российская газета».

До 10 октября ФНС планирует направить почти 70 миллионов налоговых уведомлений. Де-факто они вплотную приблизились к тому, чтобы полностью перейти в электронный вид: получение бумажного «письма счастья» из налоговой по почте становится рудиментом.

Так, более 90% налоговых уведомлений в 2026 году придут в электронном виде в личный кабинет налогоплательщика (он доступен на сайте или мобильном приложении ФНС), а также в личный кабинет на «Госуслугах» (всем зарегистрированным на портале).

Остальные налогоплательщики (без личного кабинета на ФНС/«Госуслугах») получат уведомления по почте заказными письмами.

Налоговые уведомления адресованы владельцам налогооблагаемого имущества: транспортных средств, земельных участков, объектов недвижимости за период владения в 2025 году. Исключение — плательщики с совсем мелкими суммами налогов (до 300 рублей), которым уведомления направляются раз в три года, либо льготники, имеющие право не платить имущественные налоги.

В ФНС напоминают, что налоги, указанные в уведомлениях за 2025 год, необходимо оплатить не позже 1 декабря (за каждый просроченный день после этой даты будут начисляться пени). Исключение — налогоплательщики на отдельных территориях Курской области, для которых срок уплаты продлен на 12 месяцев.

Варианты оплаты: через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, через сервис «Уплата налогов и пошлин», в личном кабинете или офисе любого банковского учреждения, через платежные терминалы, — отмечают в ФНС.

Кроме того, в этом году в налоговом уведомлении обновился раздел по НДФЛ. Он как раз и касается уплаты налогов за проценты по банковским вкладам.

В 2026 году плательщики НДФЛ с процентов по банковским вкладам — формально все, кто получил доход по вкладам в коммерческих банках за 2025 год.

Но налогообложение начинается только с определенной суммы. В 2026 году по доходам со вкладов за 2025 год необлагаемая налогом база — 210 тысяч рублей. Она рассчитана по постоянно действующей формуле: «один миллион рублей умножить на максимальное значение ключевой ставки ЦБ на 1-е число каждого месяца прошлого года» (а также, напоминали в ФНС, при наличии долгосрочных вкладов, с учетом величины превышения необлагаемого минимума предыдущих лет). В 2025 году таким максимальным значением ключевой ставки был 21% — отсюда и итоговые 210 тысяч рублей.

Главное нововведение — прогрессивные шкалы ставок НДФЛ, — подчеркивают в ФНС.

«Теперь размер налога зависит не только от вида дохода, но и от общей суммы заработанного за год. Все налоговые базы суммируются по группам доходов», — поясняют в налоговой службе.

Первая группа — это зарплата и другие выплаты от работодателя, доходы от аренды, выигрыши и прочее.
вклады
налоги
проценты
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