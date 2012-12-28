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41 минуту назад
ФНС начала рассылку уведомлений с налогом на проценты по банковским вкладам
Федеральная налоговая служба начала рассылку гражданам уведомлений по уплате транспортного, земельного налогов, налога на имущество, а также налога на доходы по процентам с банковских вкладов за 2025 год.
До 10 октября ФНС планирует направить почти 70 миллионов налоговых уведомлений. Де-факто они вплотную приблизились к тому, чтобы полностью перейти в электронный вид: получение бумажного «письма счастья» из налоговой по почте становится рудиментом.
Так, более 90% налоговых уведомлений в 2026 году придут в электронном виде в личный кабинет налогоплательщика (он доступен на сайте или мобильном приложении ФНС), а также в личный кабинет на «Госуслугах» (всем зарегистрированным на портале).
Остальные налогоплательщики (без личного кабинета на ФНС/«Госуслугах») получат уведомления по почте заказными письмами.
Налоговые уведомления адресованы владельцам налогооблагаемого имущества: транспортных средств, земельных участков, объектов недвижимости за период владения в 2025 году. Исключение — плательщики с совсем мелкими суммами налогов (до 300 рублей), которым уведомления направляются раз в три года, либо льготники, имеющие право не платить имущественные налоги.
В ФНС напоминают, что налоги, указанные в уведомлениях за 2025 год, необходимо оплатить не позже 1 декабря (за каждый просроченный день после этой даты будут начисляться пени). Исключение — налогоплательщики на отдельных территориях Курской области, для которых срок уплаты продлен на 12 месяцев.
Варианты оплаты: через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, через сервис «Уплата налогов и пошлин», в личном кабинете или офисе любого банковского учреждения, через платежные терминалы, — отмечают в ФНС.
Кроме того, в этом году в налоговом уведомлении обновился раздел по НДФЛ. Он как раз и касается уплаты налогов за проценты по банковским вкладам.
В 2026 году плательщики НДФЛ с процентов по банковским вкладам — формально все, кто получил доход по вкладам в коммерческих банках за 2025 год.
Но налогообложение начинается только с определенной суммы. В 2026 году по доходам со вкладов за 2025 год необлагаемая налогом база — 210 тысяч рублей. Она рассчитана по постоянно действующей формуле: «один миллион рублей умножить на максимальное значение ключевой ставки ЦБ на 1-е число каждого месяца прошлого года» (а также, напоминали в ФНС, при наличии долгосрочных вкладов, с учетом величины превышения необлагаемого минимума предыдущих лет). В 2025 году таким максимальным значением ключевой ставки был 21% — отсюда и итоговые 210 тысяч рублей.
Главное нововведение — прогрессивные шкалы ставок НДФЛ, — подчеркивают в ФНС.
«Теперь размер налога зависит не только от вида дохода, но и от общей суммы заработанного за год. Все налоговые базы суммируются по группам доходов», — поясняют в налоговой службе.
Первая группа — это зарплата и другие выплаты от работодателя, доходы от аренды, выигрыши и прочее.
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