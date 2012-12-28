ФНС начала рассылку уведомлений с налогом на проценты по банковским вкладам

Федеральная налоговая служба начала рассылку гражданам уведомлений по уплате транспортного, земельного налогов, налога на имущество, а также налога на доходы по процентам с банковских вкладов за 2025 год.