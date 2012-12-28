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В России
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сегодня, 10:59
В Подмосковье сотрудники ФСБ задержали наркодельца с партией кокаина весом более 300 кг
В Московской области силовики задержали россиянина с партией кокаина весом более 300 килограммов.
«Пресечена противоправная деятельность гражданина России, 2001 года рождения, причастного к организации международного контрабандного канала поставок особо крупных партий кокаина из Латинской Америки в государства Европейского Союза с целью последующего незаконного сбыта», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что официально нигде не трудоустроенного молодого человека выявили в ходе проведения оперативно-разыскной деятельности. Спустя время его задержали с поличным — 311,6 кг кокаина — и поместили под стражу.
В отношении наркодельца было возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК России («Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Параллельно с этим сотрудники ФСБ продолжили следствие, — пишут «Известия».
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