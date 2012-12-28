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В России
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49 минут назад
На Кубани после атаки БПЛА произошел пожар на одном из предприятий
Сейчас возгорание уже ликвидировано.
Ранее сообщалось, что на территории одного из кубанских предприятий, расположенного в Динском районе, в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание, — сообщали в оперативном штабе Краснодарского края.
«В Динском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории одного из предприятий. Пострадавших нет», — говорилось в сообщении.
Уточнялось, что к тушению привлекли 50 специалистов и 15 единиц техники. Спустя время огнеборцам удалось ликвидировать пламя, — пишут «Известия».
В Минобороны РФ в тот же день сообщили, что над страной были сбиты 40 украинских дронов. Система противовоздушной обороны отражала атаки в период с 20:00 мск 23 сентября по 08:00 мск 24 сентября. За это время были ликвидированы цели над Краснодарским краем, Республикой Крым, а также Брянской, Белгородской, Курской, Тверской и Ростовской областями, — пишет Lenta.Ru.
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