Ученые предсказывают гибель 450 тысяч человек к февралю из-за Эль-Ниньо

К февралю следующего года из-за аномальной жары, вызванной рекордным климатическим явлением Эль-Ниньо, в мире могут погибнуть около 450 тысяч человек.