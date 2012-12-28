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сегодня, 15:33

Ученые предсказывают гибель 450 тысяч человек к февралю из-за Эль-Ниньо

К февралю следующего года из-за аномальной жары, вызванной рекордным климатическим явлением Эль-Ниньо, в мире могут погибнуть около 450 тысяч человек.

Мощное климатическое явление Эль-Ниньо в ближайшие шесть месяцев может стать причиной почти 451 тысяча смертей по всему миру, — пишут «Известия» со ссылкой на газету The Guardian со ссылкой на прогноз исследователей из Лаборатории изучения влияния климата при Чикагском университете и Калифорнийского университета в Беркли.

Согласно расчетам, основной удар стихии придется на Нигерию, Индонезию, Судан, Индию и Бразилию. В Соединенных Штатах прогнозируется около 3500 летальных исходов, связанных с экстремальными погодными условиями. Период повышенного риска охватывает время с сентября 2026 года по февраль 2027-го, однако исследователи полагают, что избыточная смертность может фиксироваться вплоть до середины лета.

Для формирования прогноза специалисты проанализировали данные о влиянии температуры на здоровье населения в 24 378 регионах мира за период с 1996 по 2025 год. Эти сведения сопоставили с ожидаемыми температурными аномалиями, вызванными текущим циклом Эль-Ниньо.

Эль-Ниньо представляет собой естественный процесс повышения температуры поверхности воды в тропической части Тихого океана. Это явление радикально меняет погодные паттерны: помимо волн жары, оно провоцирует масштабные лесные пожары, наводнения и затяжные засухи в разных частях света.

Авторы работы подчеркивают, что цифра в 451 тысячу человек является прогнозной оценкой, а не констатацией неизбежных потерь. Публикация этих данных призвана помочь властям стран заблаговременно подготовить защитные меры: усилить работу медицинских служб, организовать центры охлаждения и обеспечить безопасность граждан, работающих на открытом воздухе.
Эль-Ниньо
климат
жара
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