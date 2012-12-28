19-летний липчанин получил пять с половиной лет колонии за похищение человека, вымогательство и грабёж
В России
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сегодня, 14:43
В кабмине утвердили программу развития угольной отрасли до 2050 года
Экспорт угля из России, согласно целевому сценарию программы, к 2050 году может вырасти на 77%, превысив 350 миллионов тонн.
Уточняется, что экспорт угля из России, согласно целевому сценарию, к 2050 году может вырасти на 77 процентов, превысив 350 миллионов тонн. По консервативному сценарию он составит к этому сроку 238,2 миллионов тонн. Инерционный сценарий предполагает экспорт угля в размере 294,8 миллиона тонн, а пессимистичный — 100,5 миллионов тонн.
По прогнозу, доля добычи угля в РФ открытым способом будет расти с 80-83 процентов в 2036 году до 85 процентов в 2050 году. Объем поставок угля для нужд российской электроэнергетики к 2050 году должен увеличиться почти на 30% — до 85-125 миллионов тонн, — передает Bfm.Ru.
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