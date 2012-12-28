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В России
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32 минуты назад
В Кабардино-Балкарии нашли тела двух погибших альпинистов
Они перестали выходить на связь с маршрута 20 сентября. Была организована спасательная операция.
«В Кабардино-Балкарии проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел двух альпинистов. <…> В ходе организованных спасателями поисков были обнаружены их тела», — говорится в пресс-релизе.
Как уточнили в ведомстве, 43-летний житель Тольятти и 30-летний нижегородец 20 сентября начали восхождение на гору Дыхтау. По словам директора альплагеря «Безенги» Алия Анаева, они шли по сложному маршруту, но у обоих был большой опыт восхождений. Они должны были вернуться к 18:00 22 сентября, но еще в первый день перестали выходить на связь, — передает РИА Новости.
Отмечается, что эвакуировать тела погибших планируется с помощью вертолета.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, их работу контролирует прокуратура Кабардино-Балкарии.
Дыхтау — вершина Бокового хребта Большого Кавказа. Высота — 5204 метра. Это вторая из самых высоких гор России после Эльбруса.
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