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В России
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10 минут назад
Минпросвещения в 2027 году введет профильный ЕГЭ для педвузов
Минпросвещения России с 2027 года вернёт практику сдачи профильного ЕГЭ для поступающих в педагогические вузы.
По его словам, раньше учитель математики сдавал экзамен по математике, преподаватель истории — по истории и так далее. Но позднее от такого принципа поступления в университеты отказались.
«Со следующего года мы возвращаем эту практику. Предмет зависит от профиля подготовки», — рассказал Кравцов.
Сейчас поступающие на педагогические направления сдают ЕГЭ по обществознанию в качестве обязательного вступительного испытания.
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