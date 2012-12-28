В Хакасии за ночь убили трех медведей в результате выхода животных к городу Абаза

В ночь на среду в Абазе (Хакасия) зафиксировали множественные выходы медведей к городской черте — звери появлялись с разных сторон. По словам заместителя главы Хакасии Дмитрия Бученика, ситуация была напряжённой.