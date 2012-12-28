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В России
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53 минуты назад
В Хакасии за ночь убили трех медведей в результате выхода животных к городу Абаза
В ночь на среду в Абазе (Хакасия) зафиксировали множественные выходы медведей к городской черте — звери появлялись с разных сторон. По словам заместителя главы Хакасии Дмитрия Бученика, ситуация была напряжённой.
«Таежный город фактически в медвежьей осаде — выходы зверей фиксировались со всех сторон. Некоторых зверей прогнали, но три убито (один медведь был огромным)», — говорится в сообщении в соцсетях.
Глава Абазы Валентина Филимонова сообщила, что ночью местным жителям пришлось отгонять медведей в районе городского моста, садов Абазы-Заречной и дачного общества «Черемушки».
В пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия 23 сентября заявили, что в результате нападения медведя в Красноярском крае погиб 39-летний мужчина, — пишут «Известия».
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