В Якутии ввели режим повышенной готовности после пожара на Нерюнгринской ГРЭС

После пожара на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии в Нерюнгринском районе ввели режим повышенной готовности. Решение приняли после оценки ситуации при текущей работе станции.