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18 минут назад
В Якутии ввели режим повышенной готовности после пожара на Нерюнгринской ГРЭС
После пожара на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии в Нерюнгринском районе ввели режим повышенной готовности. Решение приняли после оценки ситуации при текущей работе станции.
«Со вторника (22 сентября) в районе введен режим повышенной готовности. Нахожусь на круглосуточной связи с главой Якутии Айсеном Николаевым, руководством правительства республики. Вместе с директором станции прошли и оценили ситуацию на подстанции, НГРЭС», — сообщил он в соцсетях.
По данным Терещенко, самая сложная обстановка — в Серебряном Бору. За ночь температура теплоносителя снизилась на 1 градус, ведется восстановление для запуска котлов на мазуте, — пишут «Известия».
В Нерюнгри и поселке Беркакит ведется запуск водогрейной котельной. В настоящее время осуществляется разогрев мазута для розжига, что позволит восстановить теплоснабжение и подачу горячей воды.
В поселке Чульман ситуация стабилизировалась: местная ТЭЦ работает по графику и повышает температуру в сети. В Беркаките температурные показатели на утро среды остаются в пределах нормы.
Уточняется, что к ликвидации последствий инцидента привлечены дополнительные ресурсы. Промышленные предприятия и соседние районы выразили готовность помочь энергетикам оборудованием, кабельной продукцией и техникой. На место происшествия выехали председатель правительства республики Кирилл Бычков и министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения региона Дмитрий Лепчиков.
О пожаре на Нерюнгринской ГРЭС, в результате которого пострадал один человек, стало известно 22 сентября. Огонь распространился на площади 40 кв. м, горели трансформаторная подстанция и кабель-канал. Позднее в пресс-службе АО «Дальневосточная генерирующая компания» сообщили, что возгорание на ГРЭС ликвидировано.
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