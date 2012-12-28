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В России
22
18 минут назад

В Якутии ввели режим повышенной готовности после пожара на Нерюнгринской ГРЭС

После пожара на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии в Нерюнгринском районе ввели режим повышенной готовности. Решение приняли после оценки ситуации при текущей работе станции.

На территории Нерюнгринского района был введен режим повышенной готовности в связи с инцидентом на местной государственной районной электростанции (ГРЭС), — заявил глава района Максим Терещенко.

«Со вторника (22 сентября) в районе введен режим повышенной готовности. Нахожусь на круглосуточной связи с главой Якутии Айсеном Николаевым, руководством правительства республики. Вместе с директором станции прошли и оценили ситуацию на подстанции, НГРЭС», — сообщил он в соцсетях.

По данным Терещенко, самая сложная обстановка — в Серебряном Бору. За ночь температура теплоносителя снизилась на 1 градус, ведется восстановление для запуска котлов на мазуте, — пишут «Известия».

В Нерюнгри и поселке Беркакит ведется запуск водогрейной котельной. В настоящее время осуществляется разогрев мазута для розжига, что позволит восстановить теплоснабжение и подачу горячей воды.

В поселке Чульман ситуация стабилизировалась: местная ТЭЦ работает по графику и повышает температуру в сети. В Беркаките температурные показатели на утро среды остаются в пределах нормы.

Уточняется, что к ликвидации последствий инцидента привлечены дополнительные ресурсы. Промышленные предприятия и соседние районы выразили готовность помочь энергетикам оборудованием, кабельной продукцией и техникой. На место происшествия выехали председатель правительства республики Кирилл Бычков и министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения региона Дмитрий Лепчиков.

О пожаре на Нерюнгринской ГРЭС, в результате которого пострадал один человек, стало известно 22 сентября. Огонь распространился на площади 40 кв. м, горели трансформаторная подстанция и кабель-канал. Позднее в пресс-службе АО «Дальневосточная генерирующая компания» сообщили, что возгорание на ГРЭС ликвидировано.
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