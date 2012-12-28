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В России
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сегодня, 21:45

Врачи назвали «опасную» болезнь без температуры обычной ОРВИ

Простуда без температуры с ощущением «битого стекла» в горле — ожидаемая сезонная волна известных возбудителей: риновирусов и коронавирусов группы FLiRT, рассказала «Известиям» молекулярный биолог Арина Холькина.

«Это сезонный подъем ОРВИ во второй половине сентября, который Роспотребнадзор ожидал и о котором предупреждал еще в начале сентября. Просто в этом году волна пришлась на смену доминирующих возбудителей — гриппа почти нет, зато активно циркулируют негриппозные вирусы», — отметила она.
По словам эксперта, отсутствие температуры — нормальная реакция иммунологического ответа. Холькина отметила, что у большинства россиян уже есть иммунная память после перенесенных инфекций или вакцинации.

«Иммунитет распознает патоген и сдерживает его в верхних дыхательных путях, не запуская общее воспаление с жаром. Локальная битва в горле при этом может быть очень болезненной, отсюда и ощущение «битого стекла» и появление сильной вялости», — пояснила она.

Многие респираторные инфекции протекают без жара, особенно если они остаются на уровне слизистых носа и горла или у человека есть иммунитет к похожему возбудителю, подтвердил руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» Казанского федерального университета Альберт Ризванов.
«Пока нет убедительных свидетельств циркуляции в России какого-то нового респираторного вируса. Отсутствие температуры само по себе не делает инфекцию ни более, ни менее опасной. Настораживать должны: одышка, затруднение дыхания, слабость, боль в груди», — отметил эксперт.
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