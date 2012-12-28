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В России
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сегодня, 16:36
Кабмин проработает увеличение производства нефтепродуктов
Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам и отраслевым компаниям продолжить совместную работу по насыщению внутреннего рынка и обеспечению стабильного снабжения субъектов.
«Александр Новак поручил профильным ведомствам и отраслевым компаниям продолжить совместную работу по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктами и обеспечению стабильного снабжения субъектов», — говорится в сообщении.
В ходе совещания Минэнерго представило доклад о текущей ситуации на рынке нефтепродуктов, уровне запасов топлива и загрузке производственных мощностей. Отдельно участники рассмотрели ситуацию на региональных рынках Тывы, Хакасии и Якутии, а также Новосибирской области и Красноярского края.
Представители региональных властей доложили о работе автозаправочной инфраструктуры и ходе поставок в рамках северного завоза. Кроме того, отраслевые компании сообщили о выполнении ранее данных поручений, включая поставки нефтепродуктов в наиболее уязвимые регионы и исполнение обязательств по северному завозу.
Новак также поручил учитывать возможные риски и своевременно принимать меры реагирования. В их числе увеличение производства нефтепродуктов и корректировка объемов импорта топлива, — пишут «Известия».
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