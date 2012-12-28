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В России
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49 минут назад

Число жертв пожара в Стерлитамаке выросло до четырех

Число пострадавших при пожаре в торговом центре «Солнечный» в Стерлитамаке увеличилось до пяти.

Число погибших при пожаре в торговом комплексе в Стерлитамаке возросло до четырех, — рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Как пишет Life, четвёртой погибшей при пожаре в торговом центре «Солнечный» в Стерлитамаке стала 51-летняя женщина, которая пришла в ТЦ за покупками, — сообщает SHOT.

Ранее сообщалось об одной жертве, позднее — о трех погибших.

Как уточнили в Минздраве Башкирии, в городскую больницу доставили девочку-подростка и трех женщин, одна из которых находится в тяжелом состоянии. Позднее за медпомощью обратилась еще одна девушка.

«Пять пострадавших, еще одна девушка обратилась в ГКБ №1», — говорится в сообщении.

Пожар на втором этаже торгового комплекса произошел днем во вторник. В результате ЧП погибли четыре человека, ранее было известно о четырех пострадавших. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии в реанимации.

В оперативных службах города заявили, что предварительная причина пожара — короткое замыкание. СК РФ возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. На месте работают следователи, криминалисты и полиция, — сообщает РИА Новости.
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