В России
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20 минут назад
В результате пожара в башкирском ТЦ есть пострадавшие
Из здания эвакуировали 17 человек.
«По предварительным данным, площадь пожара составляет 2100 квадратных метров», — говорится в сообщении ведомства
Уточняется, что тушение пожара осложняют сложная планировка и конструктивные особенности здания. Распространению огня и дыма способствует высокая пожарная нагрузка.
«Предварительно, происходит горение в ТСК «Солнечный» по улице Коммунистической, 70. Пожарные расчеты на месте, принимаются все необходимые меры», — рассказали в МЧС.
Как сказано в сообщении, есть пострадавшие, информацию о них уточняют. Из здания эвакуировали 17 человек, включая одного ребенка.
Позднее в оперативных службах рассказали, что при пожаре погиб один человек, еще четверо пострадали, — передает ТАСС.
В соцсетях появились видео с места пожара, на которых видно пламя на втором этаже здания и густой дым, неподалеку расположены жилые дома.
К тушению привлечены 47 человек и 16 единиц техники, — добавили в МЧС. Площадь пожара составляет 2,1 тысячи квадратных метров.
На месте происшествия также работают сотрудники правоохранительных органов, — сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. Инспекторы ГИБДД и патрульно-постовой службы принимают меры для обеспечения безопасности граждан и охраны общественного порядка. Полицейские также оказывают содействие другим экстренным службам в ликвидации возгорания.
«На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа УМВД России по Стерлитамаку и передвижная криминалистическая лаборатория», — говорится в сообщении.
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