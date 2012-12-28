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В России
16
20 минут назад

В результате пожара в башкирском ТЦ есть пострадавшие

Из здания эвакуировали 17 человек.

Площадь пожара в торговом комплексе «Солнечный» в башкирском Стерлитамаке составляет 2100 квадратных метров, — рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

«По предварительным данным, площадь пожара составляет 2100 квадратных метров», — говорится в сообщении ведомства

Уточняется, что тушение пожара осложняют сложная планировка и конструктивные особенности здания. Распространению огня и дыма способствует высокая пожарная нагрузка.

«Предварительно, происходит горение в ТСК «Солнечный» по улице Коммунистической, 70. Пожарные расчеты на месте, принимаются все необходимые меры», — рассказали в МЧС.

Как сказано в сообщении, есть пострадавшие, информацию о них уточняют. Из здания эвакуировали 17 человек, включая одного ребенка.

Позднее в оперативных службах рассказали, что при пожаре погиб один человек, еще четверо пострадали, — передает ТАСС.

В соцсетях появились видео с места пожара, на которых видно пламя на втором этаже здания и густой дым, неподалеку расположены жилые дома.

К тушению привлечены 47 человек и 16 единиц техники, — добавили в МЧС. Площадь пожара составляет 2,1 тысячи квадратных метров.

На месте происшествия также работают сотрудники правоохранительных органов, — сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. Инспекторы ГИБДД и патрульно-постовой службы принимают меры для обеспечения безопасности граждан и охраны общественного порядка. Полицейские также оказывают содействие другим экстренным службам в ликвидации возгорания.

«На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа УМВД России по Стерлитамаку и передвижная криминалистическая лаборатория», — говорится в сообщении.
пожар
ТЦ
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