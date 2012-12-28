В России
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42 минуты назад
Один человек погиб и еще четверо пострадали при атаке ВСУ на Самарскую область
В Самарской области один человек погиб и четверо пострадали в результате атаки украинских беспилотников.
«Уважаемые жители! С прискорбием сообщаю, что в результате подлой атаки ВСУ по территории Самарской области погиб один человек. Это тяжелая и невосполнимая потеря. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Также четыре человека получили травмы различной степени тяжести», — написал он в соцсетях.
Губернатор уточнил, что все травмированные были доставлены в медицинские учреждения, сотрудники которых сейчас оказывают им помощь.Тем временем специалисты экстренных служб уже приступили к ликвидации последствий от случившегося. В регионе работает оперативный штаб и продолжается сбор данных.
Федорищев в тот же день сообщил, что над Самарской областью за ночь были ликвидированы десятки дронов. В результате произошедшего выявлены повреждения гражданских объектов и автомобилей. По словам главы субъекта, ВСУ целились в промышленные предприятия, — пишут «Известия».
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