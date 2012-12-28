В Минобрнауки предлагают изменить порядок приема в вузы с 2027/28 учебного года

Минобрнауки России подготовило проект изменений в порядок приема в университеты. Новые правила начнут действовать с 2027/28 учебного года, нововведения затронут перечень обязательных экзаменов ЕГЭ, учет индивидуальных достижений и правила поступления победителей олимпиад.