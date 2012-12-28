32-летнего липчанина подозревают в обслуживании терминалов пропуска трафика мошеннических кол-центров
В России
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19 минут назад
При пожаре на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии пострадал один человек
Возгорание на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии ликвидировано, ведётся устранение последствий.
«В результате воздействия опасных факторов пожара пострадал работник 1993 года рождения (отравление угарным газом)», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что на месте происшествия было установлено, что горят трансформаторная подстанция и кабель-канал. По предварительным данным, огонь распространился на площади 40 квадратных метров, — пишут «Известия».
Возгорание на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии ликвидировано, ведётся устранение последствий, — сообщили представители АО «Дальневосточная генерирующая компания».
«Возгорание ликвидировано, ведётся устранение последствий», — говорится в заявлении.
В ликвидации возгорания были задействованы силы объектовой пожарной части ГРЭС и подразделения 4-го пожарно-спасательного отряда МЧС. Всего к работам привлечены 50 человек личного состава и 16 единиц техники, — рассказали в МЧС.
Уточняется, что в данный момент устанавливаются причины инцидента и сроки ремонта. По информации компании, несмотря на произошедшее, услуги электро- и теплоснабжения потребителям Нерюнгринского района поставляются без ограничений.
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