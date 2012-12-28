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В России
23
19 минут назад

При пожаре на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии пострадал один человек

Возгорание на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии ликвидировано, ведётся устранение последствий.

На Нерюнгринской государственной районной электростанции (ГРЭС) в Республике Саха (Якутия) произошел пожар, в результате которого пострадал один человек, — сообщает Главное управление МЧС России по региону.

«В результате воздействия опасных факторов пожара пострадал работник 1993 года рождения (отравление угарным газом)», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что на месте происшествия было установлено, что горят трансформаторная подстанция и кабель-канал. По предварительным данным, огонь распространился на площади 40 квадратных метров, — пишут «Известия».

Возгорание на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии ликвидировано, ведётся устранение последствий, — сообщили представители АО «Дальневосточная генерирующая компания».

«Возгорание ликвидировано, ведётся устранение последствий», — говорится в заявлении.

В ликвидации возгорания были задействованы силы объектовой пожарной части ГРЭС и подразделения 4-го пожарно-спасательного отряда МЧС. Всего к работам привлечены 50 человек личного состава и 16 единиц техники, — рассказали в МЧС.

Уточняется, что в данный момент устанавливаются причины инцидента и сроки ремонта. По информации компании, несмотря на произошедшее, услуги электро- и теплоснабжения потребителям Нерюнгринского района поставляются без ограничений.
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