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В России
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сегодня, 10:06
С 2027 года в загранпаспорте уберут несколько граф
В российских загранпаспортах с 1 января 2027 года изменится бланк документа, из него уберут графы «Личный код» и «Учетная запись».
Как рассказали в пресс-центре МВД РФ, эти графы отменены в связи с их неактуальностью в современном правовом пространстве.
Кроме того, для унификации и упрощения обработки документов в рамках новых международных норм, утвержденных Международной организацией гражданской авиации, внесены изменения в формат машиносчитываемого кода, обозначающего тип документа. В него добавлена дополнительная латинская буква — PP — для загранпаспорта гражданина, PD — для дипломатического загранпаспорта, PО — для служебного загранпаспорта вместо P, D, S соответственно, — отметили в МВД России.
Такие изменения закреплены соответствующим постановлением правительства, оно вступает в силу с 1 января 2027 года.
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