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В России
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10 минут назад
Посол РФ Прицепов сообщил о подготовке соглашения об авиасообщении с Гайаной
«В настоящее время проект соглашения о прямых авиасообщениях с Гайаной (соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Кооперативной Республики Гайана о воздушном сообщении) проходит процедуру согласования в правительстве страны. Это, как правило, занимает определенное время. Мы пока что воздерживаемся от прогнозирования точных сроков подписания этого соглашения, но держим вопрос на контроле», — заявил он.
По словам Прицепова, 26 февраля он уже обсуждал эту тему с руководством Управления гражданской авиации Гайаны.
«26 февраля 2026 года я встречался с генеральным директором Управления гражданской авиации Гайаны Эгбертом Филдом и поднимал эту тему. Во время беседы, в частности, я подчеркнул, и собеседник с этим согласился, что скорейшее установление прямого авиасообщения соответствует интересам обеих стран. Эгберт Филд обещал дополнительно проработать этот вопрос», — рассказал посол.
Отвечая на вопрос о возможности запуска сезонных чартерных программ, Андрей Прицепов также анонсировал встречу с министром по вопросам туризма, торговли и промышленности Гайаны Сьюзан Родригез.
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