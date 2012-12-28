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26 минут назад
Даванков призывает отменить обязательную прописку в РФ
Она является рудиментом прошлого, — считает вице-спикер Госдумы.
«В XXI веке обязательная прописка в ее нынешнем виде - рудимент. Государство уже умеет получать и обрабатывать огромное количество данных в цифровом виде, и нет смысла сохранять лишние административные барьеры только потому, что они существовали десятилетиями», — считает Даванков.
Он напомнил, что фракция ранее внесла в Госдумы инициативу о добровольном порядке регистрации по месту пребывания и месту жительства.
«Сам законопроект будем дальше отстаивать и дорабатывать с учетом замечаний», — сказал Даванков.
По его словам, это часть программы партии по переходу от разрешительной к уведомительной модели в разных сферах. То же самое касается, например, открытия бизнеса, сказал Даванков.
«Если нет доказанного риска для жизни, здоровья или безопасности - человек не должен сначала ходить по кабинетам и просить разрешения. Он уведомляет государство и начинает действовать, а контроль осуществляется уже по факту. С регистрацией логика та же. Нам нужно постепенно убирать государственные процедуры, которые перестали выполнять полезную функцию и существуют просто по инерции», — пояснил вице-спикер Госдумы.
В настоящее время, согласно закону, граждане РФ обязаны регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в пределах страны. Отметка о регистрации по месту жительства стоит в паспорте и неофициально называется «пропиской» или «постоянной регистрацией».
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