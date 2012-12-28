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сегодня, 15:40
В Минфине готовят изменения по учету расходов на защиту объектов от БПЛА
Минфин готовит поправки в налоговое законодательство, которые позволят бизнесу учитывать расходы на защиту объектов от дронов и их восстановление после атак.
Правительство планирует осенью представить поправки в налоговое законодательство, связанные с поддержкой предприятий, инвестирующих в защиту от беспилотников или пострадавших от атак БПЛА, — заявил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов.
«В части учета расходов на оборону и восстановление объектов мы сейчас совместно с представителями различных отраслей прорабатываем, какие требуются изменения в налоговое законодательство. Понятно, что нужны будут изменения, я думаю, осенью мы их внесем», — сказал он в кулуарах Московского финансового форума.
Сазанов уточнил, что меры поддержки будут касаться всех отраслей экономики, — передает РБК.
В настоящее время Налоговый кодекс не устанавливает специальных правил налогового учета расходов на защиту от беспилотников. То есть применяется общий подход: расходы для целей налога на прибыль могут быть признаны при условии их экономической обоснованности и документального подтверждения. Если первоначальная стоимость средства защиты превышает 100 тысяч рублей, а срок полезного использования превышает 12 месяцев, то расходы учитываются в порядке амортизации, то есть путем постепенного списания в течение всего срока использования. РСПП предлагал ввести преференцию по налогу на прибыль для компаний, тратящих деньги на защиту от беспилотников.
Правительство 17 сентября обсудило вопросы государственной поддержки предприятий, которые инвестируют в защиту от воздушных угроз либо уже пострадали от атак беспилотников. В частности, сообщалось, что бизнес подготовил предложения по регуляторным и налоговым послаблениям для таких компаний.
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