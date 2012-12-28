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37 минут назад

В России из-за теплой осени может появиться новое поколение насекомых

Из-за теплой осени в России может появиться новое поколение насекомых. О нашествии вредителей предупредил жителей страны заведующий кафедрой общей биологии и экологии Факультета естественных наук НГУ Михаил Сергеев.

Новое поколение насекомых может появиться в результате теплой осени в некоторых регионах России, — рассказал заведующий кафедрой общей биологии и экологии Факультета естественных наук НГУ Михаил Сергеев.

По прогнозу Гидрометцентра, в 2026 году сентябрь будет самым теплым месяцем осени относительно климатической нормы. На большей части европейской территории России, Урала, юга Сибири и Дальнего Востока средняя температура будет на 0-1 градус выше многолетних значений, — передает ТАСС.

«Когда в конце теплого сезона устанавливается хорошая теплая погода, особенно если этому предшествовал период с низкими температурами, некоторые растения начинают снова цвести и даже могут успеть образовать семена. По сути, это можно считать приспособлением к возобновлению популяции в наших изменчивых климатических условиях. На самом деле, похожую картину можно наблюдать и у некоторых насекомых, у которых в конце лета - начале осени может пройти еще одно поколение», — отметил специалист.

Ученый пояснил, что возможность вторичного цветения или появления второго поколения часто определяется тем, является ли обязательным зимний период покоя. Если он не обязателен, то вид может размножаться, пока погодные условия позволяют (как в районах, где зимы нет).

С начала 2026 года мир сталкивается с аномально теплой погодой. Ученые связывают эти явления с глобальным потеплением и природным феноменом Эль-Ниньо, который в одних регионах усиливает засухи, а в других — проливные дожди.
осень
насекомые
вредители
потепление
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