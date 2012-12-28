В России из-за теплой осени может появиться новое поколение насекомых

Из-за теплой осени в России может появиться новое поколение насекомых. О нашествии вредителей предупредил жителей страны заведующий кафедрой общей биологии и экологии Факультета естественных наук НГУ Михаил Сергеев.