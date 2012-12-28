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сегодня, 13:43
В РФ в 2027 году появятся полностью отечественные банкоматы
Первый полностью российский банкомат появится в 2027 году.
«Надеюсь, что до конца года все необходимые устройства попадут на тестирование в Банк России. По результатам этой работы уже можно будет говорить о реальных контрактах и интересах со стороны покупателей», — пояснил он, уточнив, что потенциальные интересанты уже есть.
Трачук также отметил, отвечая на соответствующий вопрос, что процесс идет по плану, и сам банкомат появится в следующем году.
Ранее в Гознаке анонсировали, что полностью российский банкомат может появиться в 2027 году. Решение прорабатывается для укрепления технологического суверенитета страны.
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