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сегодня, 13:43

В РФ в 2027 году появятся полностью отечественные банкоматы

Первый полностью российский банкомат появится в 2027 году.

Глава Гознака Аркадий Трачук рассказал в кулуарах Московского финансового форума, что все необходимые устройства для полностью российского банкомата до конца года будут направлены на тестирование в ЦБ РФ, — передает ТАСС.

«Надеюсь, что до конца года все необходимые устройства попадут на тестирование в Банк России. По результатам этой работы уже можно будет говорить о реальных контрактах и интересах со стороны покупателей», — пояснил он, уточнив, что потенциальные интересанты уже есть.

Трачук также отметил, отвечая на соответствующий вопрос, что процесс идет по плану, и сам банкомат появится в следующем году.

Ранее в Гознаке анонсировали, что полностью российский банкомат может появиться в 2027 году. Решение прорабатывается для укрепления технологического суверенитета страны.
банкоматы
тестирование
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