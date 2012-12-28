Из‑за схода вагонов на СКЖД шесть поездов на Кубань направят в обход

Шесть пассажирских поездов, курсирующих на Кубань и в обратном направлении, вынуждены следовать по альтернативным маршрутам из‑за чрезвычайного происшествия на Северо‑Кавказской железной дороге.