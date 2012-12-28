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сегодня, 12:44
Из‑за схода вагонов на СКЖД шесть поездов на Кубань направят в обход
Шесть пассажирских поездов, курсирующих на Кубань и в обратном направлении, вынуждены следовать по альтернативным маршрутам из‑за чрезвычайного происшествия на Северо‑Кавказской железной дороге.
«В связи со сходом вагонов грузового поезда на перегоне Двойная – Ельмут Северо-Кавказской железной дороги ряд поездов проследует измененным маршрутом в обход барьерного места», — говорится в сообщении компании.
По маршруту Волгоград – Морозовская – Лихая – Батайск с выходом на основной маршрут в Тихорецкой проследуют поезда № 363 Челябинск – Сириус, отправившийся 19 сентября, № 491 Казань — Адлер с отправлением 20 сентября и № 127 Красноярск – Адлер, отправившийся 18 сентября.
Через станции Тихорецкая — Батайск — Лихая — Морозовская с выходом на основной маршрут в Волгограде проследуют № 354 Сириус — Пермь и № 462 Адлер — Уфа, отправляющиеся 20 сентября, а также № 510 Новороссийск — Казань, отправляющийся 21 сентября.
В компании сообщили, что сотрудники железной дороги проводят работы для восстановления движения на участке в ближайшее время. Пассажирам поездов, которые были задержаны более чем на 4 часа, предоставят питание.
В Ростовской области состав грузового поезда 20 сентября сошел с рельсов. В результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники прокуратуры координируют действия экстренных служб и проводят проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, — пишут «Известия».
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