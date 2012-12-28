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сегодня, 12:00

С 1 октября в РФ нарушение на земельных участках начнут отслеживать с помощью дронов

С 1 октября 2026 года в России начнут при помощи дронов отслеживать использование земельных участков по назначению.

С 1 октября 2026 года Росреестр и Россельхознадзор получат право опираться на данные беспилотников и космических аппаратов при проведении контрольных мероприятий. Снимки с дронов и из космоса приобретут статус надлежащего доказательства — на их основе станет возможным возбуждать дела об административных правонарушениях в сфере земельного надзора. До этой даты такие материалы носили вспомогательный характер, и в суде грамотный юрист нередко ставил их под сомнение, — пишут «Известия».

Штрафы будут грозить не только владельцам участков с явными нарушениями вроде незарегистрированных построек, но и тем, кто забросил землю, использует ее не по назначению или сдвинул забор за пределы участка — даже без межевания, — рассказал руководитель кадастровой компании «Кадастр-Про» Павел Чернов.

«В первую очередь будут смотреть на использование земель, то есть на целевое использование земельных участков. На участке под ИЖС должен строиться жилой дом. Там не может быть бизнеса, автосервиса, магазина, кафе — чего угодно. Это первый момент. Во-вторых, обратят внимание на соответствие юридических и фактических границ, чтобы фактические границы не выходили за юридические. И в-третьих, будет отслеживаться захламленность земельного участка», — пояснил эксперт.

По словам Чернова, земельные участки необходимо использовать: на них не должно быть сорняков выше 1 метра, старых построек в полуразрушенном состоянии и т. д. В противном случае собственнику грозит серьезное наказание вплоть до изъятия участка.

Особое внимание, по мнению эксперта, будет уделено границам. Многие собственники сдвигают заборы в сторону леса или дороги, полагая, что раз участок не отмежеван, проверить ничего не удастся. Это опасное заблуждение.

«Если мы говорим в контексте выхода за границы земельного участка, то для собственника нет риска только в том случае, если соседние земельные участки не отмежеваны. Но если у собственника неотмежеванный земельный участок и он граничит не с участками других физических лиц, а, например, с лесным фондом или с муниципальными землями — потому что обычно люди вылезают всё-таки не к соседям, а в лесочек . Если участок соседний отмежеванный, а у человека земельный участок неотмежеванный и он вылез на отмежеванные границы каких-то государственных или федеральных земель, то это тоже всё выявится», — объяснил Павел Чернов.
земельные участки
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