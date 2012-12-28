Сегодня в Липецке: результаты выборов, ещё одна популярная профессия близится к исчезновению
Липчанка Светлана Толстых участвует в заключительном этапе конкурса «Воспитатель года России»
В России
83
сегодня, 10:59
В МВД перечислили шесть отметок в паспорте по желанию владельца
Россияне по желанию могут поставить в паспорт шесть отметок, в том числе о регистрации или расторжении брака, детях до 14 лет, группе крови и резус-факторе.
«По желанию гражданина РФ в паспорте проставляются следующие отметки: о регистрации и расторжении брака - органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории РФ, МВД РФ и его территориальными органами; о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста) — МВД России и его территориальными органами; о ранее выданных паспортах — МВД РФ его территориальными органами», — рассказали в пресс-центре.
В МВД добавили, что также в паспорте по желанию гражданина можно сделать отметку о выданных действительных загранпаспортах, она проставляется в МВД или многофункциональном центре. Еще можно сделать соответствующие отметки о группе крови и резус-факторе, они проставляются медицинскими организациями государственной (муниципальной) системы здравоохранения, а также о номере записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ, сформированной в отношении гражданина РФ. Данная отметка проставляется с 1 января 2026 года, сделать ее можно в налоговых органах Российской Федерации или МВД при наличии таких сведений.
«Согласно пункту 9 запрещается вносить в паспорт сведения, отметки и записи, не предусмотренные положением», — подчеркнули в ведомстве.
В МВД подчеркнули, что паспорт гражданина РФ подлежит замене при наличии в нем непредусмотренных сведений, отметок и записей.
0
0
0
0
0
Комментарии