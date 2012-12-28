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сегодня, 10:12
ЦБ РФ предлагает учитывать долги по ЖКХ и алиментам при выдаче кредитов
Долги по коммунальным услугам и алиментам могут начать учитывать при расчете долговой нагрузки заемщиков.
Уточняется, что данная мера предусмотрена проектом Основных направлений развития финансового рынка на 2027–2029 годы.
Сейчас подобные долги могут попадать в кредитную историю, но банки не обязаны учитывать их при расчете показателя долговой нагрузки (ПДН). ЦБ предлагает изменить этот подход: просрочка увеличит нагрузку клиента и может сократить доступную ему сумму займа или привести к отказу в выдаче.
Также регулятор намерен включить в ПДН платежи по договорам рассрочки, сведения о которых передаются в БКИ с апреля 2026 года. Отдельно ЦБ проработает учет рассрочек от застройщиков при покупке недвижимости.
Эксперты считают, что новые правила помогут банкам точнее оценивать платежеспособность клиентов и могут стимулировать россиян быстрее погашать задолженность. Однако доступность кредитов для части заемщиков снизится.
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