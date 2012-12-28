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40 минут назад

Фонд «Милосердие» помог провести фольклорный фестиваль в Липецке

В Липецке прошёл межрегиональный фестиваль‑конкурс детских народных певческих и фольклорных коллективов «Ты взойди, солнце красное!». Творческое состязание, посвященное Году единства народов России, получил грантовую поддержку от благотворительного фонда социальной защиты «Милосердие».

Из семи регионов страны в Липецк приехали более 250 юных талантов от 7 до 16 лет. Для певцов, танцоров и артистов фестиваль стал настоящим праздником, где традиции сплелись в одну большую, тёплую историю. После каждого конкурсного дня зрители проникались неподдельной искренностью голосов, движений и улыбок.

Программа получилась по‑домашнему уютной и в то же время очень насыщенной. Конкурсные выступления сменялись мастер‑классами от настоящих мастеров. Эксперты учили ребят этнической хореографии, раскрывали секреты фольклорного пения, показывали, как рождаются традиционные ремёсла. Для наставников прошёл «круглый стол» — место, где можно было не только обменяться опытом, но и просто поговорить по душам, почувствовать, что рядом тебя слышат и понимают.

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«Благодаря нашей поддержке липецкий фестиваль вновь стал местом, где встречаются поколения, где дети учатся гордиться своими корнями, а взрослые видеть мир глазами ребёнка, - подчеркнула исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Лунёва. - Это праздник как окошко в прошлое, где оживают старинные напевы и кружатся народные танцы».

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Фестиваль живёт на липецкой земле уже много лет. Первый такой праздник состоялся в 2010 году, а теперь он в восьмой раз проходит в статусе межрегионального. Как считают сами участники, с каждым годом в нём всё больше искренности и света. По мнению организаторов, главная цель таких творческих состязаний — не только поддержать талантливые фольклорные коллективы. Не менее важно дать ребятам и взрослым возможность еще раз почувствовать живую дышащую красоту богатой и многогранной культуры России.

Социальная реклама. Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие»





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