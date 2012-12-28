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сегодня, 11:00

«Лебедяньмолоко» завоевало пять золотых медалей на WorldFood Moscow 2026

«Лебедяньмолоко» завоевало пять золотых медалей в конкурсе «Продукт года», который прошёл в рамках международной выставки WorldFood Moscow 2026.

Высокой оценки экспертов удостоились сразу пять продуктов «Лебедяньмолоко»:

• ультрапастеризованное молоко 3,2%;

• сливки 33%;

• сливки 20%;

• кефир 2,5%;

• творог 5%.

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«Продукт года» — ежегодный профессиональный конкурс WorldFood Moscow, в рамках которого эксперты оценивают качество продукции российских производителей.

Для «Лебедяньмолоко» пять золотых медалей стали очередным подтверждением высокого качества продукции и результатом системной работы предприятия над развитием производства.

Сегодня «Лебедяньмолоко» — один из крупнейших производителей молочной продукции в России.

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Предприятие ведёт свою историю с 1925 года и продолжает активно наращивать производственные мощности. За последние годы объём инвестиций в развитие превысил 16 млрд рублей. Компания модернизирует производство, применяя современные технологии и лучшие мировые решения в области производства молочной продукции.

В ближайших планах «Лебедяньмолоко» — запуск безлактозной линейки, а также развитие современных категорий продукции, в том числе йогуртов и творожных десертов.

Новые продукты и дальнейшая модернизация производства станут продолжением стратегии компании: расти, сохраняя качество, которому доверяют миллионы покупателей.

ООО «Лебедяньмолоко». Реклама


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