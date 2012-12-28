Грабитель похитил мягкую игрушку в цветочном магазине и подарил её случайному прохожему
Грабитель похитил мягкую игрушку в цветочном магазине и подарил её случайному прохожему
В России
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17 минут назад
Вертолет санавиации совершил жесткую посадку в Красноярском крае
Инцидент произошел в нескольких километрах от населенного пункта Суломай. "На борту находились пять человек, их состояние уточняется", – рассказал собеседник.
Как уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС, на борту находились трое членов экипажа и двое медиков. Выполнялся санитарный рейс из Байкита в Суломай.
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