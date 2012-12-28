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59 минут назад

При атаке БПЛА в Подмосковье погибли два человека

Два человека погибли в Подмосковье в результате атаки БПЛА на регион, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"К сожалению, есть и потери. В результате атаки погибли два человека — 74-летний мужчина в Орехово-Зуевском округе и 44-летняя женщина в Раменском. Выражаю искренние соболезнования их родным и близким. Сил пережить эту тяжелую утрату", - написал Воробьев в канале на платформе "Макс".

Кроме того, при атаке БПЛА пострадали 20 человек, сообщил губернатор. "В результате атаки БПЛА медицинская помощь потребовалась 20 людям, среди них трое детей. 15 пострадавших госпитализированы, еще шестеро после оказания помощи отказались от госпитализации", - написал Воробьев в своем канале на платформе "Макс".

За ночь регион подвергся массированной атаке беспилотников. С 03.00 до 05.00 силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 БПЛА в 17 округах.
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