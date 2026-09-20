Грабитель похитил мягкую игрушку в цветочном магазине и подарил её случайному прохожему
Грабитель похитил мягкую игрушку в цветочном магазине и подарил её случайному прохожему
В России
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сегодня, 11:04
В Анапе из-за повреждения газовой трубы вспыхнул сильный пожар
По данным ведомства, авария произошла на улице Верхняя дорога в курортном поселке Витязево, входящем в состав муниципального образования «город-курорт Анапа». После удара по газовой трубе вспыхнул крупный пожар. Огонь быстро перекинулся на торговые павильоны и двухэтажное здание. По прибытию спасателей полыхали 1500 квадратных метров.
На месте происшествия работают 60 спасателей и более 20 единиц техники. Информация о пострадавших уточняется.
Участок газопровода между Анапой и Витязево длиной 7 км отключен из-за пожара, восстановление газоснабжения ожидается после ремонта повреждений.
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