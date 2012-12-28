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В России
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57 минут назад
Улицы Сочи затопило после сильного ливня
По данным канала, уровень воды местами уже выше колена. Автомобили застревают среди затопленных улиц, лестницы и склоны стали напоминать водопады из-за потоков воды. Нна пляже ситуация не лучше: некоторые магазины оказались затоплены, а их продавцы – заблокированы внутри.
Помимо этого, на одной из улиц рухнуло дерево и была повреждена одна машина.
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