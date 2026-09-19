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В России
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40 минут назад
Девушке проткнули легкое во время иглоукалывания
30-летняя Елизавета почувствовала резкую боль в груди после того, как специалист ввел вторую иглу в область трапециевидной мышцы. По словам девушки, ей сказали, что такая реакция нормальна, и посоветовали потерпеть.
После процедуры Елизавете стало трудно дышать. Двое суток она боялась спать из-за опасений задохнуться, после чего решила сделать рентген.
Обследование показало скопление воздуха в плевральной полости. Девушку срочно госпитализировали. Лечение прошло успешно, операция ей не потребовалась.
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