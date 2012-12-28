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В России
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сегодня, 16:51
iPhone 18 Pro Max вышел в России с рекордным числом ограничений
Большинство из них связано с Apple Intelligence — одной из главных особенностей нового поколения iPhone. В России система не поддерживает русский язык, из-за чего владельцам недоступна обновленная Siri с персональным контекстом, способная учитывать содержимое приложений и выполнять сложные действия внутри системы. Также нельзя использовать интеграцию ChatGPT через Siri и Writing Tools для переписывания, сокращения и изменения стиля текста.
Языковые ограничения затрагивают Genmoji, Image Playground, Visual Intelligence, расширенный поиск по фотографиям и функцию Clean Up. Кроме того, русский язык пока не поддерживается в Live Translation, поэтому недоступен мгновенный перевод сообщений, телефонных разговоров и аудио через AirPods.
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