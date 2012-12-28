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В России
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48 минут назад
Доля плохих долгов в банках в 1,5 раза превысила официальные оценки
При этом общая просроченная задолженность по корпоративным кредитам составляет 3,5 трлн рублей. Более широкий показатель проблемных долгов, куда также входят рискованные реструктуризации и «иные проблемные кредиты», достигает 11,5 трлн рублей, пояснил председатель совета директоров АО «Первоуральскбанк» Михаил Брюханов.
Реструктуризация просроченных кредитов может позволять банкам не отражать в полной мере ухудшение качества активов, говорится в материалах Центра макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП). Еще одним способом может быть обмен проблемных ссуд на доли в компаниях или другие непрофильные активы.
При этом речь не идет о массовом списании безнадежных долгов, характерном для выраженного кризиса. Банки переносят сроки погашения старых кредитов, рассчитывая, что заемщики смогут рассчитаться в будущем. Однако такие ссуды все равно остаются рискованными.
Если с кредитом возникают явные проблемы, банк должен перевести его в более низкую категорию качества и создать дополнительные резервы на возможные потери, отметила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
По сути, финансовой организации приходится вывести часть денег из оборота и отложить их на случай, если заемщик не сможет погасить долг. Поэтому банки оказываются перед выбором: признать ухудшение качества актива и получить прямой убыток либо сохранить формальный статус кредита и отложить расходы.
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