Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Хендай Солярис» раздавило между грузовиками: водитель погиб
Происшествия
В Липецкой области начались трёхдневные выборы
Общество
Из-за руля иностранец отправился в Центр временного содержания
Происшествия
Сегодня в Липецке: первый день голосования, где в городе найти зарплату от 100 тысяч рублей
Общество
Владельцы семи капитальных строений в «Парусе» должны их снести: решение принял суд
Общество
Родительский контроль: в лучшей школьной столовой Липецка прошла дегустация
Общество
Здание бывшей школы-интерната сгорело в Хлевенском районе
Происшествия
В Липецке сдвинули на четвёртый квартал сдачу четырёх многоэтажек
Общество
Завершено расследование дела об убийстве инвалида-колясочника в доме ночного пребывания
Происшествия
Горсовет посоветовал мэрии взять за пример калининградский опыт создания велодорожек
Общество
Читать все
Родительский контроль: в лучшей школьной столовой Липецка прошла дегустация
Общество
Дубы и катальпы посадят на улице Белана, а на улице Интернациональной — липы
Общество
Владельцы семи капитальных строений в «Парусе» должны их снести: решение принял суд
Общество
В Липецке сдвинули на четвёртый квартал сдачу четырёх многоэтажек
Общество
В августе дешевели овощи и яйца, дорожал сахар
Общество
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области онлайн проголосовали 55% зарегистрировавшихся на ДЭГ избирателей
Общество
В Липецке пропала 81-летняя пенсионерка
Происшествия
Прокуратура добилась восстановления прав двоих детей погибшего участника СВО от первого брака
Общество
В Липецкой области сухо и до +25
Погода в Липецке
Читать все
В России
136
сегодня, 14:52

В РФ собрали 120 млн тонн зерна

Глава Минсельхоза Оксана Лут заявила, что Россия хорошо идет по осенней посевной кампании, озимыми засеяно почти 6 миллионов га, в планах засеять более 19 миллионов га.

Глава Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) РФ Оксана Лут рассказала, что к середине сентября суммарный урожай пшеницы в России превысил 90 миллионов тонн, в обозримом будущем объемы сборов увеличатся.

По ее словам, отечественным аграриям осталось подготовить к уборке порядка 8 процентов посевов, — пишет Lenta.ru.

«Мы собрали уже более 90 миллионов тонн пшеницы», — отметила Лут.

«Отдельно мы хорошо идем по осенне-посевной, по озимым почти 6 миллионов гектар мы уже засеяли, ну и, соответственно, наш план больше 19 миллионов на этот год», — рассказала она РИА Новости.

В целом сборы зерна в России к середине первого осеннего месяца достигли 120 миллионов тонн, — добавила она.

В южных регионах сейчас приступают к уборке кукурузы, что даст дополнительный объем по зерновым, — передает ТАСС.
зерно
пшеница
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить