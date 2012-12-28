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В России
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сегодня, 14:52
В РФ собрали 120 млн тонн зерна
Глава Минсельхоза Оксана Лут заявила, что Россия хорошо идет по осенней посевной кампании, озимыми засеяно почти 6 миллионов га, в планах засеять более 19 миллионов га.
По ее словам, отечественным аграриям осталось подготовить к уборке порядка 8 процентов посевов, — пишет Lenta.ru.
«Мы собрали уже более 90 миллионов тонн пшеницы», — отметила Лут.
«Отдельно мы хорошо идем по осенне-посевной, по озимым почти 6 миллионов гектар мы уже засеяли, ну и, соответственно, наш план больше 19 миллионов на этот год», — рассказала она РИА Новости.
В целом сборы зерна в России к середине первого осеннего месяца достигли 120 миллионов тонн, — добавила она.
В южных регионах сейчас приступают к уборке кукурузы, что даст дополнительный объем по зерновым, — передает ТАСС.
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