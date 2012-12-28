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В России
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сегодня, 14:05
Обломки БПЛА повредили избирательный участок на Кубани
Ночью 18 сентября в Гулькевичском районе Краснодарского края в результате атаки БПЛА повреждения получил школьный спортзал, где находился избирательный участок.
«Из-за атаки БПЛА ночью 18 сентября получил повреждения школьный спортзал в Гулькевичском районе, где находился избирательной участок. Повреждения избирательной документации и технологического оборудования нет, пострадавших нет. Происшествие случилось до открытия участков», — говорится в сообщении.
Уточняется, что участковая избирательная комиссия переведена в социальное учреждение, расположенное неподалеку. Голосование проводится в обычном режиме, — передает ТАСС.
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