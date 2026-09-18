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сегодня, 13:05

Обломки БПЛА повредили кровлю жилого дома в Махачкале

На крыше возникло небольшое возгорание, которое уже потушили. Также повреждена одна квартира на верхнем этаже здания.

Врио главы Дагестана Федор Щукин рассказал, что обломки беспилотника при отражении атаки повредили кровлю жилого дома в Махачкале, — пишут «Известия».

По его словам, на крыше здания произошло небольшое возгорание, которое уже ликвидировали. Также повреждена одна из квартир на верхнем этаже дома. По предварительным данным, пострадавших и жертв нет. На месте работают экстренные службы.

Также жильцам поврежденной квартиры окажут необходимую помощь. Щукин добавил, что выехал на место происшествия, где специалисты занимаются устранением последствий атаки.

Врио главы Дагестана добавил, что в ликвидации последствий задействованы все экстренные службы, — передает «Интерфакс».
беспилотники
атака
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